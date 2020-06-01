友訊股臨會市場派大勝 股價走高站上各均線

友訊（2332）今（1）日舉行股東臨時會，通過解任董事長胡雪在內的4席董事、1席獨董案，同時將改選董事長，預期將由李中旺擔任，且主持6月15日的股東會；友訊經營權之爭首戰市場派大勝，今日股價開小紅走高，一度衝達13.1元，站上5日線、月線及半年線，盤中漲幅4.89%。

友訊股東臨時會順利通過解任第11屆董事高聚投資、明泰科技、前勁投資、云璋投資與獨立董事陳立君的董事與獨立董事職務等五案。

友訊臨時股東會出席股數出席股權數66.69%，支持解任5名董事的贊成權數占出席股數75.21%；友訊董事長胡雪被解任後，並未發言就離開會場；友訊股東常會預計在6月15日舉辦，將全面改選董事。

友訊今日以12.3元開出，上漲0.05元，盤中雖一度下滑至平盤12.25元，但在買盤進場下，股價一度衝達13.1元，盤中漲幅4.89%。