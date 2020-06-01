友訊首次股東臨時會 順利召開

陷入經營權爭奪戰的友訊科技（2332），今（1）日由市場派獨立董事召開股東臨時會，一早9點由獨董馮忠鵬主持，在出席股數66.69％下順利展開，不到半小時便以贊成權數占出席股數75%，通過解任高聚投資、明泰科技、前勁投資、云瑋投資的法人董事職務，另外獨立董事陳立君也通過解任。

這場股東臨時會被視為友訊經營權大戰的前哨戰，會議結果牽動友訊6月15日股東會誰能控制流程，避免對方變更股東會議程、或是撤案、或是新增提案。雖然高等法院判決6月1日的股東臨時會得以召開，但目前針對獨董身分並未做出裁定，若未來判決翻盤，二派律師團將會再掀波瀾。

由於現階段高聚投資等5位董事已遭解任，因此公司派董事長胡雪即刻解職，友訊董事會將僅剩董事李中旺、獨立董事馮忠鵬及鍾祥鳳，換言之市場派會後將馬上舉行董事會，立即跑完董事長解任、改選、公告之程序，預期李中旺將當選友訊新任董事長，讓 6月15日的股東會改由李中旺主持。

支持市場派的台鋼公司隨發出新聞稿指出，友訊公司應該要接受贊成權數遠高於反對權數，顯見高聚投資等五位董事已不被大多數股東所支持，更可以彰顯大多數股東是不相信馮忠鵬及鍾祥鳳有收受不當報酬。

召開股東臨時會的獨董馮忠鵬、鍾祥鳳表示，感謝經濟部、證期局、交易所對於其二人仍具備獨立董事資格的認定，呼籲公司派要尊重過半數以上股權股東的意志，不要再做違法、對抗主管機關及損害公司及股東權益之事。

市場人士認為，友訊 6月15日股東常會的董事改選，將成為經營權之爭的重中之重，考驗公司派及市場派掌控的股權多寡，在整體配票上將計算相當精密，但觀察現階段二派持股不相上下，要有任何一方拿下絕對多數的董事席次相當困難，預料董事長職務紛爭將持續上演。

市場派獨立董事將於11:00召開記者會。