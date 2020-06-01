美系外資首評喊買欣興 目標價66元

台股今（1）日大漲超過160點，重新站上萬一大關且創下波段高點，蘋概股成為重要領漲族群，美系外資首評欣興(3037)，給予買進評等，目標價66元；搭上蘋概股漲勢，欣興今日開高走高，盤中漲幅逾6.7%。

美系外資最新報告表示，根據供需分析模型顯示，ABF載板供給並未如市場擔憂恐有供過於求的情況，反而將持續短缺，預估今年、明年至後年缺口將分別約5%、7%、3%。

美系外資指出，帶動ABF載板需求成長的主要動能包括5G、高效能運算、先進駕駛輔助系統(ADAS)等應用帶動嵌入式多晶片互連橋接（EMIB）封裝技術滲透率提高、晶片面積增加。

美系外資看好欣興將是ABF載板缺貨的主要受惠廠商，將推升產品平均單價與獲利率；另外，預估華為旗下海思半導體目前貢獻欣興營收約近10%，因此華為遭美國封殺的影響有限。

美系外資看好欣興受惠於ABF載板持續缺貨，加上客戶組合多元化，首度將欣興納入追蹤個股，給予買進評等，目標價66元。

欣興今年資本支出挑戰超過240億元，預期資本支出8成將會在台灣，在產能部分，今年9成資本支出將投資載板，預估今年底載板整體產能將增加超過1成；法人預估，欣興第2季營運將較第1季及去年同期成長，預估有雙位數百分比的成長。

欣興今日以41.5元開高後走高，一度拉升至43.25元，上漲3.15元，漲幅7.85%，盤中漲勢強勁，漲幅6.73%。