蘋概三王領漲 台股開高衝上「萬一」大漲逾百點

台股今（1）日開高走高，指數以10,971.4點開出，上漲29.24點，蘋概三王領漲，觀光股及防疫股也是盤面上的亮點，指數震盪上攻衝達11,109.13點，大漲166.97點，創下3月來的波段高點。

美股漲跌互見，上周五漲跌互見，道瓊指數下跌17.53點或0.07%，收在25,383.11點；標普500收漲14.58點或0.48%，收在3,044.31點；那斯達克收漲120.88點或1.29%，收在9,489.87點；費城半導體收漲47.83點或2.65%，以1,852.49點作收。

台股今日則是開高走高，台積電上周五小漲0.1%，收在50.33美元，台積電今日以294元開高後走高，盤中拉升至296.5元，漲幅1.36%；大立光開高，以3,880元開出後拉升至3,955元，盤中漲幅2.86%；鴻海早盤以76元開高，一度拉升至76.8元，三王領漲蘋概股走高，另外，IC設計股也走強。

在新冠肺炎疫情趨緩下，開始解封，觀光股持續成為盤面上的亮點，新天地盤中亮燈漲停，防疫股則是有漲有跌；大盤指數在開盤5分鐘之內，重新站上「萬一」大關，在各類股齊揚下，指數往上攻上11,109.13點，創下3月以來波段高點。