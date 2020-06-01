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黑道大哥變「人中之蟲」？日本防疫戰裡的風俗業與黑社會

新興短高收YES策略 掌握收益與波動最佳甜蜜點

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

今年來全球面臨油價崩跌、新冠肺炎等連串利空衝擊，金融市場波動劇烈，另一方面，在全球央行齊力貨幣量化寬鬆下，市場利率來到歷史低水準，投資人同時面臨「低利」及「高波動」二大難題、台新投信特別推出台新新興短期高收益債券基金，獨家提供完整的「YES」解決方案，解決投資人當前二大難題，已於5/28獲主管機關核准成立。

台新新興短期高收益債券基金經理人尹晟龢表示，台新新興短期高收益債券基金具有「YES」三種特性（High Yield高收益債、Emerging Corporate Bond新興市場公司債、Short Duration短天期債券），新興短期公司債波動度較傳統債券基金來的低，約為一般新興公司債的50%、美國高收益債的30%，收益率相較其他債券種類也不遜色，結合低波動與息收較佳優勢，可望解決當前投資難題。

尹晟龢指出，相較於過往，新興市場國家體質持續改善，新興國家企業「負債佔稅前息前獲利比率｣於2019年底為1.5倍，低於成熟國家企業的2.5倍，反應新興國家企業財務健康程度優於成熟國家企業。

此外，新興市場公司債發債標的非常多元化，有助於分散投資風險，避免過度集中單一標的，另一方面，有較高信評及較低存續期間的新興市場公司債，在新冠肺炎大爆發的時期，反而是相對安全的區域，加上債券收益率高，是現金很不錯的資金避風港。

債券 公司債 新興市場

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