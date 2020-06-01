第三季需求、充沛資金 有助支撐台股

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，現階段從心裡面來看，台股市場關注的是指數來到萬一附近，接下來景氣復甦狀況，是否能支撐；另外，時序上也接近檢視下半年獲利預估和展望的時間點，加上華為禁令以及衍生出的美中關係變數，在在都增添市場的不確定性。不過，充沛的資金環境，確實對台股後市形成較強的支撐力道。

回到基本面，蕭惠中表示，下半年前景仍不明朗，不過從需求端來看，例如第二季受惠於居家辦公等所帶動的筆電和伺服器等的需求，需求暢旺的狀況有望延續到第三季；整體來看，相關企業第三季獲利狀況或仍正面；至於在華為禁令方面，目前來看推斷應對5G基地台等基建的影響可能較大，需要留意後續發展，尤其是美中情勢變化。

在非電方面，蕭惠中表示，去年相繼沉寂較久的自行車以及紡織相關等，也有望受惠於終端需求慢慢出現回溫跡象，加上低基期效應、盤面資金輪動效應及下半年電子雜音相對較多等，應有表現空間。以自行車相關概念股為例，下半年需求有望持續回溫、延續到明年第一季。