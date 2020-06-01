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友訊市場派大勝 解任胡雪、將選李中旺成新董事長

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導
友訊董事長胡雪被解任後，以議事手冊遮臉，不發一言，離開會場。記者黃晶琳/攝影
友訊董事長胡雪被解任後，以議事手冊遮臉，不發一言，離開會場。記者黃晶琳/攝影

友訊科技今（1）日舉行股東臨時會，會中順利通過解任第11屆董事高聚投資、明泰科技、前勁投資、云璋投資與獨立董事陳立君的董事與獨立董事職務等五案。

支持市場派台鋼的友訊改革派，包含友訊董事李中旺、獨董馮忠鵬、獨董鍾祥鳳為友訊董事會僅剩的三席董事，也將馬上舉行董事會，改選董事長，預期李中旺將當選友訊新任董事長。

召開友訊股東臨時會的馮忠鵬與鍾祥鳳兩位獨立董事會後表示，感謝經濟部、證期局、交易所對於其二人仍具備獨立董事資格的認定，也感謝台北地方法院及台灣高等法院駁回胡雪等人假處分的聲請及抗告，讓友訊的股東可以在股東臨時會表達其股東意志，落實股東行動主義。

今天友訊臨時股東會出席股數出席股權數66.69%，支持解任五位董事的贊成權數占出席股數高達75.21%。而友訊董事長胡雪被解任後，以議事手冊遮臉，不發一言，離開會場。

台鋼發出新聞稿指出，贊成權數遠高於反對權數，顯見高聚投資等五位董事已不被大多數股東所支持，更可以彰顯大多數股東是不相信馮忠鵬及鍾祥鳳獨立董事有收受不當報酬。

二位獨立董事也呼籲，高聚投資等5位董事已經被解任了，應該要接受代表友訊過半數以上股權股東的意志，不要再做違法、對抗主管機關及損害公司及股東權益的事情。

而即將接任董事長的李中旺也呼籲，友訊公司全體同仁配合辦理交接程序，並請主管機關進行協助以穩定公司，並保障全體近7萬位股東的權益。

友訊公司原定6月15日股東常會將會由新任董事長李中旺來主持，也會依照原定議程進行董事全面改選，李中旺董事長呼籲友訊股東踴躍參與股東常會，為友訊公司選出第11居新任董事，繼續帶領友訊。

為了恢復友訊作為網通界台灣之光的榮耀，也為了落實公司治理的理念,李中旺董事長及二位獨立董事希望能儘速將友訊帶回營運常軌，安定並凝聚員工同仁之向心力,繼續為友訊及台灣打拼。

友訊股東臨時會通過解任友訊董事長胡雪為首的五位公司派董事。記者黃晶琳/攝影
友訊股東臨時會通過解任友訊董事長胡雪為首的五位公司派董事。記者黃晶琳/攝影
友訊股東臨時會通過解任友訊董事長胡雪為首的五位公司派董事。記者黃晶琳/攝影
友訊股東臨時會通過解任友訊董事長胡雪為首的五位公司派董事。記者黃晶琳/攝影
友訊股東臨時會通過解任友訊董事長胡雪為首的五位公司派董事。記者黃晶琳/攝影
友訊股東臨時會通過解任友訊董事長胡雪為首的五位公司派董事。記者黃晶琳/攝影

友訊 股東臨時會 明泰

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