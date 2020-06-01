波動率降低美股漲 貴金屬抗通膨

雖然國際市場的美中大戰沸沸揚揚，但上周全球股市不畏風險屢創新高，又逢月底結算與作帳行情，因此，指數幾乎在平盤中壓縮震盪。期貨分析師林昌興表示，進入6月是否能夠出現區間收斂後的方向行情，是本周關注的重點：

一、波動降低VIX減碼

雖然美中展開科技戰與金融戰，但市場對於後續的恐慌與波動仍無動於衷，因此，投資人可特別留意VIX是短期波動指數，也就是不宜長期攤平，甚至存股操作。

因為除了方向不利於買方外，時間價值的損耗也是波動率ETF影響最多的一部份。上周的富邦VIX（00677U）已經連續兩周遭到三大法人減碼，幅度都是幾十萬張起跳，如果股價沒有站回月線並且破底，不妨以退為進觀察再說。

二、道瓊指數創短期高點

從無限QE的銀彈開始，美股從4月就像拚了命了一樣往上攻，除了科技股當領頭羊，試圖收復今年跌幅外，上周再創新高的就是美國的道瓊指數。

道瓊期貨從本波的最低點18,086反彈到25,794已經有42%，但仍然不及科技股漲幅；因此，外資法人上周加碼道瓊正2（00852L）並減碼賣出道瓊反1（00669R），也就是極度看好道瓊後續補漲的效應，而本周特別留意美中的衝突，如果對於股市並未特別反應或是開低走高，那麼就是作多美股的好機會。

三、黃金白銀漲不停

不論股市漲或跌，唯一能夠確認的一件事，就是在聯準會大撒錢的未來能夠看到通膨持續上升，因此，目前對於貴金屬的後勢仍然看好。

法人上周持續加碼價格創高的白銀，全周買超元大道瓊白銀（00738U）達9,382張，加上黃金期貨拉回後，持續站上月線上攻，所以，不論黃金、白銀仍然偏多看待。

接下來只要美元開始轉弱，就有機會看到貴金屬創新高的可能，因此，可考慮仍然將ETF列入資產配置的一環。