台股開盤漲29.24點 報10,971.4點
美股漲跌互見，使今（1）日開盤上漲29.24點，開在10,971.4點，台積電、大立光、鴻海領漲走揚，帶動指數在開盤5分鐘之內，站上「萬一」關卡，漲點超過70點。
美中緊張關係，川普政府恐對中國祭出更嚴厲制裁，四大指數漲跌互見，美股道瓊指數下跌0.07%，收25,383.11點，標普500指數上漲0.48%，收3,044.31點，那斯達克指數上漲1.29%，收9,489.87點，費城半導體指數上漲2.65%，收1,852.49點。
法人認為，歐美國家經濟陸續解封，台灣也將於7日大規模解禁，政府各項紓困措施與七月振興券上路，有助刺激內需消費、活絡經濟。
不過，美中關係再度緊張，香港地緣政治風險升溫，且台股上檔年線、半年線反壓沉重，但是下檔月線支撐強勁，預期指數仍為區間震盪整理格局，建議逢低布局，不追高，聚焦汽車零組件、民生消費復甦概念股及居家防疫等相關族群。
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