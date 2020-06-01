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黑道大哥變「人中之蟲」？日本防疫戰裡的風俗業與黑社會

台股開盤漲29.24點 報10,971.4點

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
今（1）日開盤上漲29.24點，開在10,971.4點。 圖／聯合報系資料照片
今（1）日開盤上漲29.24點，開在10,971.4點。 圖／聯合報系資料照片

美股漲跌互見，使今（1）日開盤上漲29.24點，開在10,971.4點，台積電、大立光、鴻海領漲走揚，帶動指數在開盤5分鐘之內，站上「萬一」關卡，漲點超過70點。

美中緊張關係，川普政府恐對中國祭出更嚴厲制裁，四大指數漲跌互見，美股道瓊指數下跌0.07%，收25,383.11點，標普500指數上漲0.48%，收3,044.31點，那斯達克指數上漲1.29%，收9,489.87點，費城半導體指數上漲2.65%，收1,852.49點。

法人認為，歐美國家經濟陸續解封，台灣也將於7日大規模解禁，政府各項紓困措施與七月振興券上路，有助刺激內需消費、活絡經濟。

不過，美中關係再度緊張，香港地緣政治風險升溫，且台股上檔年線、半年線反壓沉重，但是下檔月線支撐強勁，預期指數仍為區間震盪整理格局，建議逢低布局，不追高，聚焦汽車零組件、民生消費復甦概念股及居家防疫等相關族群。

美股 台積電

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