友訊股東常會維持6月15日 市場派臨股會先登場

友訊近期因經營權大戰備受市場關注，以友訊董事長胡雪為首的公司派日前召開董事會，決議將股東常會從6月15日延長到6月29日，但證交所認為，不符公司法規範，不予承認。友訊昨（31）日舉行董事會，確認股東常會維持6月15日不變。

由市場派獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳召集的臨時股東會將在今（1）早上9:00登場，市場派主打「改革」的市場派日前也呼籲股東踴躍參與，惟今日公司派是否會發動突襲為經營權做出最後一搏，也成為今日市產業市場焦點。

市場人士指出，觀察二派持股，任何一方恐無法拿下絕對多數的董事席次，因此誰掌握董事長職務，友訊這家公司恐將紛爭不斷，這一場經營權之爭，對公司營運、股東利益等著實沒有好處，最後似乎可以預見的是這場大戰並沒有贏家。