上市櫃現金股利 6年來首度衰退

二○一九年上市櫃公司稅後純益交出台股史上第三高的二兆元好成績，但新冠肺炎疫情造成產業前景不明，全體上市櫃公司現金股利合計僅一點三五兆元，為六年來首度衰退；其中高達一○九二家公司的現金股利衰退或是掛零，家數創近年來新高。

隨主管機關推行健全股利等政策，外資也對現金股利青睞有加，上市櫃公司發放現金股利漸呈主流。以二○○八年來看，當年現金股利僅五點三四億元，隨後在二○○九年跳增至七三一六億元、大幅成長一千三百七十倍。

尤其是二○一二年蘋果iPhone開始熱銷，相關供應鏈獲利大幅成長，當年現金股利六九三八億元，至二○一八年發放的一點四三兆元現金股利，成長幅度逾一倍；上市櫃公司二○一九年獲利達二兆元，原本市場也預期現金股利可望再寫新猷，無奈新冠肺炎疫情肆虐，各上市櫃公司對去年現金股利發放態度轉趨保守。

一位不具名的大型金控董座坦言，為因應肺炎疫情與隨後突發事件衝擊，調降原本預計配發的每股現金股利近一成，以「儲糧過冬」，使得全體現金股利也降至一點三五兆元，結束過去六年的快速成長期。

從數據分析，今年台積電、鴻海、國泰金、聯發科等五五五家公司發放的現金股利水準，仍較前一年度增加，不過受國際油價走低衝擊的台塑四寶，以及電信三雄等六百二十家公司不如前一年度，且股利掛零的家數也由前一年度的四三九家增加至四七二家，意即有一○九二家的上市櫃公司現金股利較前一年衰退或是掛零，家數為近年新高，而連續二年現金掛零的公司則為三六九家。

大型法人機構指出，雖歐美已陸續解除封城等措施，但隨美中關係趨於緊張，許多公司現金流量也出現變化，成為許多操盤人關注焦點，對中長期投資的小股東來說，今年需特別留意現金股利、公司募資動作、現金部位變化等關係，是否影響股東權益。