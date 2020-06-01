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螞蟻搬象股／漢唐、旺矽 接單暢旺

經濟日報 / 記者簡永祥李珣瑛／台北報導

新冠肺炎造成全球經濟不確定因素，但股本小且成長性佳個股如漢唐、家登及旺矽等，近期成為投資人資金停靠港。

無塵室機電工程大廠漢唐5月新接台灣半導體廠20億餘元訂單，累計在手訂單逾540億元。漢唐表示，去第4季站上單季營收及獲利的歷史新高。展望2020年，目前看起來應該會比去年好。

漢唐4月合併營收30.45億元，月增22.3%，年增62.6%，創單月新高，年增率逾六成。漢唐Q1稅後純益7.46億元，季減4.7%，年增4.4%，每股純益3.91元，創歷史同期新高；累計前四月合併營收98.91億元，年增15.6%。

家登主要生產晶圓盒及光罩盒，且轉投資晶圓廠自動化系統。尤其極紫光外（EUV）光罩盒，市占遙遙領先對手。

家登因5月正在進行生產線搬遷作業，營收表現可能比4月下滑，但6月產能全開並放量出貨，營收可望站上3億元創新高，第2季受惠大陸晶圓廠解封，晶圓及光罩載具接單暢旺，法人估單季合併有機會創新高，加上處分南科廠獲利本季入帳，單季獲利同寫新高。

不過，家登對下半年持保守態度，主因產品與5G發展息息相關，如果美國加大對華為制裁，台積電可能受到影響，家登也難以避免。

旺矽受惠面板驅動IC、繪圖晶片等測試介面需求強勁，首季繳出不錯成績，單季歸屬母公司稅後純益1.43億元、為歷史同期次高，單季每股純益1.8元。新冠疫情帶動伺服器、筆電、平板、網通設備出貨需求，法人預期本季相關晶片測試介面訂單優於預期，營運成長動能持續看旺。

晶圓廠 家登

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