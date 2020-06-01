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螞蟻搬象股／寶成、台達化 有看頭
散戶大軍搶進股市，傳產股也同樂。全球製鞋龍頭寶成第1季在製鞋及通路營運皆遇疫情亂流，出現本業虧損，隨著中國大陸復工及疫情趨緩，通路端回溫，預期第3季通路業務可望重返正成長軌道。
至於製造端，受歐美疫情影響仍有挑戰，第2季營運保守，且訂單能見度低，將視歐美解封後、庫存消化情形而定。寶成今年前四月合併營收807.40億元、年減22.2%。
中國大陸最新推出「一盔一帶」政策，規定6月1日起騎乘電動自行車須戴安全帽，大陸目前電動自行車高達3億輛，商機引爆。台達化生產的ABS為安全帽主要原料之一，可望水漲船高。
「一盔一帶」政策推出後，引發不少亂象，大陸安全帽賣到斷貨，甚至價格飆漲十倍，使大陸緊急出面喊卡，表示會先開展宣傳引導工作，不會馬上開罰。由於政策方向明確，法人看好像是ABS、SM（苯乙烯）、PP（聚丙烯）等安全帽相關的原料供應商營運表現。
台灣高鐵因台灣疫情趨緩，旅運需求大增、本季營運可望轉佳下，股價連日上漲，5日均價大於10日均價，10日均價大於20日均價，技術線型多頭排列，近五日三大法人買超大於1,000張。
高鐵上周五收37.7元，下跌0.75元。股價從3月19日的27.05元，漲到近日的38.45元，兩個多月漲幅逾四成，多日成交量萬張以上，近幾日單日交易量甚至突破2萬張。因疫情趨緩，國旅客大舉出動消費，台灣高鐵近期啟動增班計畫。目前正密切觀察旅運需求，並持續滾動檢討營運班表後，決定啟動增班計畫。
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