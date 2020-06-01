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螞蟻搬象股／僑威、隆達 商機可期
市場點名「螞蟻搬象股」中，零組件相關如建準、僑威、隆達以及高技等，目前營運表現及未來成長商機可期。
建準今年首季每股純益0.39元，較去年第4季的0.87元衰退，但較去年同期0.2元成長，整體業績堪稱穩健，主要受惠散熱需求逐步回升。
僑威為電源供應器廠，產品聚焦電競、安全監控、電動機車與電動腳踏車充電、醫療等工業控制及無線充電等領域，今年越南廠將投產。僑威今年首季稅後純益8,914萬元，年增43%，每股純益0.39元。
LED產業因陸廠快速崛起，衝擊LED市場價格，台廠壓力大增，但近期在新一代顯示技術Micro LED、Mini LED看到轉機。法人表示，隆達在Mini LED已成功商品化，應用於高階筆電、電競螢幕，展望5G市場，隆達投資先發電光、漢威光電，掌握化合物半導體之上游磊晶與晶粒的關鍵技術。隆達董事長蘇峰正指出，I-Mini Blue背光產品協助客戶獲得2020 CES創新獎。法人預估，今年Mini LED相關產品將占達隆背光產品營收比重一成，Mini LED對營收貢獻達5%至7%。看好今年下半年和明年在市場滲透率逐步拉升下，不僅帶動獲利增長，也可拉升毛利率的表現。
高技提到，今年第2季營運接單能見度較去年提升，或許因美中貿易戰使大陸以外PCB網通應用產能需求持續熱絡，至於第3季整體營運看法，因新冠肺炎疫情仍暫不明朗，但應用面的網通、電工應用第3季能見度相對較高。
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