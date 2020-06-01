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螞蟻搬象股／高鐵、建準 買盤追捧

經濟日報 / 記者周克威／台北報導

台股在美中緊張關係升溫，股市走勢震盪走勢中，近期行情維持萬一大關上下整理格局，內資成為波段撐盤要角下，「螞蟻搬象股」成為市場矚目焦點。觀察近十個交易日，台灣高鐵、建準等均獲三大法人的買單進駐。

其中以買超台灣高鐵2.8萬張最多，建準買超1萬張、家登買超2,264張。但同時期，寶成、台達化、隆達等被出脫減碼，以寶成賣超1.7萬張較顯著。

由於大盤多空交戰激烈，這些個股近十個交易日股價呈現「漲跌互見」景況。台達化、家登、台灣高鐵等獲買盤加持，股價穩步攀升。

法人指出，寶成第2季至第3季訂單能見度低，第2季稼動率下滑，營益率難以大幅好轉，預估今年衰退幅度將達高雙位數。此外，寶勝國際4月營收復甦，但第1季各地封城，閉店使存貨周轉天數增加至192天，下半年業績恢復力道可能受限。

僑威第1季毛利率優於預期，主要受惠於高功率PC Power比重提升，產品組合優化，並預期延續至第2季，目前訂單滿載，已看到7月，本季本業將交出好成績。此外，國際大廠的CPU、GPU推新產品，功耗持續提升，帶動換機潮並讓主流Power的功耗持續提升，加上越南新廠下半年投產，將受惠於中美貿易戰轉單，2021年營運成長動能可期。

漢唐主要業務為服務高科技產業的建廠及擴廠計劃，業務範圍包括半導體、光電、封裝測試、太陽能、LED、生技等產業，去年中國大陸及新加坡市場大幅衰退，今年海外市場仍處於低溫狀況，台灣市場則可望成長，預估全年整體營收有機會成長。

寶成 家登

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