螞蟻搬象股 躍大盤新勢力

台股3月中旬觸底反彈來，指數一路震盪盤堅，儘管近來外資賣多於買，但散戶大軍愈戰愈勇，融資餘額不斷創高，證券劃撥帳戶存款也連六個月走揚，使「螞蟻搬象股」成為市場熱議話題。

法人建議，具有籌碼面優勢的「螞蟻搬象股」攻守兼具、易漲難跌，是市場積極追捧的交投新星。

國際股市近期震盪劇烈，台股市場多空觀點也轉趨分歧，操作難度大增。市場專家建議，投資人可跟隨散戶大軍買進的「螞蟻搬象股」，做為參考依據。

台股此波反彈以來，代表散戶的融資餘額從3月26日最低900億元一路攀高，創波段反彈新高。由於融資餘額快速增加，代表散戶資金紛紛進場，將形成螞蟻搬象效應，引領台股攻高，引發市場關注。

法人指出，由於新冠疫情、美中貿易戰等變數干擾，台股操作困難，投資人儘管採低接不追高的方式，但還是大嘆賺錢不易；因此跟隨散戶大軍籌碼布局的選股策略，成為投資人市場的擇股利器。

散戶、特定買盤鎖定的「螞蟻搬象股」，相關個股的經營績效及獲利普遍亮眼，配合散戶籌碼多、流動性較高，不失為多空震盪下的投資策略。

目前市場上所謂的「螞蟻搬象股」包括零組件相關、半導體相關、傳產相關等三大類族群及相關個股。其中，建準、僑威、隆達、高技、漢唐、家登、旺矽、台達化、台灣高鐵、寶成等矚目的十大「螞蟻搬象股」。

法人表示，建準接獲5G基地台網通設備、伺服器、車用ADAS系統及通訊模組等新訂單，下半年業績看好。建準預估業績逐季走高至第3季，樂觀看待下半年營運及全年業績，今年業績可望優於去年。

家登表示，新版極紫外光光罩盒（EUV Pod）協助大客戶在7奈米及更先進製程進入量產，幫助客戶提高製程產品良率。法人表示，家登5奈米EUV Pod出貨持續放量，看好第2季營收及獲利將創新高。