展望正向、法人青睞族群 多頭反攻先鋒

台股周線連二紅，指數本周再戰「萬一（11,000點）」大關；法人今（31）日表示，現階段雖國際變數仍存，且時序位處產業淡季，但台股基本面並未改變，短線上，產業展望正向、法人買盤青睞族群，將躍居多頭反攻先鋒部隊。

因消息面變化影響，大盤呈現震盪整理格局，上周五台股小跌2點，收10,942點，成交量2,088億元。

富蘭克林華美投信認為，短線上受美中貿易關係影響，加上中國大陸表決香港國安法通過，使亞股與台股受影響也偏整理。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，台股短期內仍處高檔狹幅整理格局，主因中國大陸通過香港國安法、美國總統川普總統傳對大陸制裁，推出媒體言論限制令，連帶臉書、推特等類股下跌修正，國際股市變臉，影響亞股表現，未來狀況仍需進一步觀察。

周書玄分析，台股基本面不差，除了中美貿易關係出狀況，基本上，儘管外資無大幅流入，但今年以來台灣防疫在國際上有目共睹，內資包括大企業庫藏股、大戶、法人主力撐盤，使台灣股匯債市仍較國際市場抗震，相對競爭國家穩健，台灣資本市場中長期仍維持看好。

展望後市，周書玄認為，台股短線上檔站穩1萬1,000點仍有壓力，但不乏利多因素支撐包括台灣防疫有成，經濟活動相對國外健全，供應鏈出貨並未受疫情限制、醫療產業具水準且高度領先；加上美國50州解除封城，消費端可望逐漸回溫，對美經濟有助，也對台灣科技發展有幫助。

台新投顧副總黃文清則指出，台股近期震盪整理，本周將進一步向11,000點叩關，建議投資人短線布局，應以產業展望正向、法人買盤青睞族群為主。

由於這些產業展望正向、法人買盤青睞族群，普偏具備長期競爭力與產業獲利可期等特點，股價相對較有表現機會。

例如廣達、聯發科、中壽、義隆、頎邦、智邦、台郡、國泰金、喬山、健策、穩懋等，近五個交易日法人買超逾千張，且今年全年法人預估的每股稅後純益（EPS）將超過2元。

黃文清強調，現階段台股短線多空觀望對峙，投資人可以趁著指數震盪整理的同時，布局產業展望正向、法人買盤青睞族群，等待個股發動上漲攻勢。