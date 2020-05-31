快訊

一張圖看一周天氣！各地熱飆35度 周六起水氣增

展望正向、法人青睞族群 多頭反攻先鋒

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

台股周線連二紅，指數本周再戰「萬一（11,000點）」大關；法人今（31）日表示，現階段雖國際變數仍存，且時序位處產業淡季，但台股基本面並未改變，短線上，產業展望正向、法人買盤青睞族群，將躍居多頭反攻先鋒部隊。

因消息面變化影響，大盤呈現震盪整理格局，上周五台股小跌2點，收10,942點，成交量2,088億元。

富蘭克林華美投信認為，短線上受美中貿易關係影響，加上中國大陸表決香港國安法通過，使亞股與台股受影響也偏整理。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，台股短期內仍處高檔狹幅整理格局，主因中國大陸通過香港國安法、美國總統川普總統傳對大陸制裁，推出媒體言論限制令，連帶臉書、推特等類股下跌修正，國際股市變臉，影響亞股表現，未來狀況仍需進一步觀察。

周書玄分析，台股基本面不差，除了中美貿易關係出狀況，基本上，儘管外資無大幅流入，但今年以來台灣防疫在國際上有目共睹，內資包括大企業庫藏股、大戶、法人主力撐盤，使台灣股匯債市仍較國際市場抗震，相對競爭國家穩健，台灣資本市場中長期仍維持看好。

展望後市，周書玄認為，台股短線上檔站穩1萬1,000點仍有壓力，但不乏利多因素支撐包括台灣防疫有成，經濟活動相對國外健全，供應鏈出貨並未受疫情限制、醫療產業具水準且高度領先；加上美國50州解除封城，消費端可望逐漸回溫，對美經濟有助，也對台灣科技發展有幫助。

台新投顧副總黃文清則指出，台股近期震盪整理，本周將進一步向11,000點叩關，建議投資人短線布局，應以產業展望正向、法人買盤青睞族群為主。

由於這些產業展望正向、法人買盤青睞族群，普偏具備長期競爭力與產業獲利可期等特點，股價相對較有表現機會。

例如廣達、聯發科、中壽、義隆、頎邦、智邦、台郡、國泰金、喬山、健策、穩懋等，近五個交易日法人買超逾千張，且今年全年法人預估的每股稅後純益（EPS）將超過2元。

黃文清強調，現階段台股短線多空觀望對峙，投資人可以趁著指數震盪整理的同時，布局產業展望正向、法人買盤青睞族群，等待個股發動上漲攻勢。

台股 亞股
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

台股5月震 法人：6月緩步堅

雲端、醫療、防疫類股 投信按讚

高殖利率股 盤面焦點

美股跌百點 法人：台股進入除息期走勢逐步震盪

相關新聞

台股5月震 法人：6月緩步堅

台股5月狹幅震盪，全月下跌49點或0.4%，外資賣超1,517億，指數在政府撐盤與內資做多下有支撐。展望6月行情，在即將...

技術指標／多空變數多 資金撐場

國際政經情勢雜音加上美中關係摩擦，台股也來到接近萬一的心理關卡，壓抑市場氣氛，受MSCI調整生效影響，台股29日尾盤由紅...

多空紛雜 法人：台股可能持續區間震盪

市場多空消息紛雜，一方面，市場資金充沛，經濟活動陸續解封，另方面，美中緊張關係升高，下半年產業景氣混沌不明，法人預期，台...

每周一勢／1-4月上市櫃股票成交額增40％

證券交易所及櫃檯買賣中心統計，2020年4月我國上市櫃股票平均每日成交金額1,881億元，年增21.2％；累計1-4月上...

搶先上年線 金雞股出列

台股大盤屢攻年線失利，但聯電、廣達、元太、聯發科、嘉晶等個股領先大盤站上年線，且有法人買超加持。法人認為，許多科技股不但...

股海自由行／山雨欲來…推演台股三情境

疫情趨緩，股市彈升，陰霾似乎已經消失，不過，國際情勢特別是美中關係又因「港版國安法」而開始緊張，由於兩年前貿易戰造成政經...

隨時檢視每股淨值 低於5元就要留意

興櫃股票過去常因流通性不高為人詬病，不過興櫃市場今年5月以來熱錢大舉湧入，5月單月成交值400多億元，創下近年新高，其中...

疫情3段亂市 免疫3族安啦

美股在連續大漲後，預期震盪機會加大，富邦證券表示，在疫情影響下，可逢低分批布局不受疫情影響的雲端、5G等科技股，線上零售...

台股一周／台股「萬一」跳探戈

台股本周持續向上挺進，一度創下11087點的波段新高價，無奈因香港安全法與MSCI季度調整，最終周五收在10,941點，...

財報接棒 疫情概念股續熱

全球新冠肺炎疫情持續延燒，帶動醫材、疫苗、生技、檢測等疫情概念股，近期表現持續走強，下周各上市櫃將開始公告5月營收，可望...

彭博專家分析／科技業營運 現反彈信號

依據台灣科技業上市公司公布的4月營收數字顯示，全球科技業硬體面在飽受新冠肺炎衝擊後，已經出現從谷底反彈的初步信號，尤其是...

股海自由行／抗疫持久戰 催化三大商機

百年一遇的新冠病毒已改變許多人的工作與休閒等經濟活動，包含居家上班、線上學習、線上購物、線上娛樂，甚至線上醫療等已愈來愈...

熱門新聞

隨時檢視每股淨值 低於5元就要留意

搶先上年線 金雞股出列

錢進興櫃生技 三點不漏

股海自由行／山雨欲來…推演台股三情境

磨10年上市！何重人創數位生物條碼 揪病原變簡單

友訊股東常會「鬧雙胞」爭議落幕 友訊公告維持6月15日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。