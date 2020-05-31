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搶先上年線 金雞股出列

經濟日報 / 記者張瀞文／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股大盤屢攻年線失利，但聯電、廣達、元太、聯發科、嘉晶等個股領先大盤站上年線，且有法人買超加持。法人認為，許多科技股不但受惠疫情，且是長線題材，值得留意。

美中關係惡化，MSCI明晟調降台股權重，加權指數的11,000點關卡得而復失。法人指出，台股5月月線收黑，年線久攻不下，市場變數增多，預估近期仍以個股表現為主。

CMoney統計，聯電、廣達、元太、聯發科、嘉晶、台灣高鐵、緯創等個股搶先大盤站上年線，且上周又獲三大法人買超至少4,500張，族群來看，這些個股以電子股居多，尤其偏重半導體及光電股，其他則包括航運、金融、電機機械等類股。

在這些個股中，聯電最受法人青睞，單周買超逾3萬張；嘉晶及元太短期表現最強勢，股價比年線位置高出逾三成，主要受惠於5G基礎建設及彩色電子紙需求強勁。另外，PCB廠定穎第2季起前景改善，IC設計大廠聯發科可望受惠於去美化，目前股價都高出年線逾兩成。

富達投信股票基金經理人白芳苹指出，蘋概、工業自動化、電競筆電等族群預料將受惠新產品或經濟重啟效應。另外，進入股東會旺季，可搭配現金殖利率具吸引力的個股。自行車等為傳產外銷利基產業，可望受惠解封的健康消費需求。長線來看，5G、雲端及中國科技自主概念股都是可看好的題材。

展望後市，白芳苹認為，台股可望漸入佳境，現階段宜審慎樂觀。第2季與第3季復甦的過程，無可避免會受制於華為斷鏈事件，短期可能壓抑台股。但仍有緩衝時間，美國科技業將強力展開遊說，預期實質影響終將歸於中性。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，指數來到11,000點附近，市場開始檢視下半年獲利預估和展望，加上華為禁令及衍生出的美中關係變數，增添市場的不確定性。不過，資金環境充沛，可望形成較強的支撐力道。

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「讓我向你保證，絕大多數的股東（雖然或許不是說話最大聲的股東）認為你們的表現非常卓越，儘管公司遭受這種多半應歸類為天災的颱風蹂躪，你們卻讓這艘船得以維持穩定，更帶領大家全速前進。」

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