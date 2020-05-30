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玩真的！黃國昌參選大同獨董 首日上臉書急催票

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
黃國昌參選大同公司獨立董事，上網催票。圖／取自黃國昌臉書
黃國昌參選大同公司獨立董事，上網催票。圖／取自黃國昌臉書

大同公司董事改選開跑，先前證實接受大同公司「市場派」提名角逐獨立董事的時代力量前立委黃國昌，今天也在臉書貼文向小股東們催票。黃國昌說，拜託所有小股東們，一起「上網投起來」，匯集改革的力量。

黃國昌表示，今天開始董事改選的電子投票，呼籲小股東們別賣委託書給大戶，上網投起來。黃呼籲，2020年股東常會的董事改選，請大家珍惜自己的權利，透過簡單快速的「電子投票」，發出屬於小股東的聲音。

黃國昌表示，過去一段時間，已經針對「公司治理的內涵」、「獨立董事的角色」以及「如何維護股東權益」，陸續向社會大眾及全體股東們報告自己的想法，但自己沒有資源、更沒有財力和大戶們進行「徵求委託書」大戰；因此必須拜託所有小股東們一起幫忙，匯集改革的力量。「現在，國昌需要您的支持，與我共同實踐這些價值，一起努力讓大同不再沈淪，重新擦亮這個百年老店的招牌」。

黃國昌先前受訪時曾表示，若能順利當選獨董，會提案成立調查小組，徹查社會與股東對大同公司的質疑，包含疑似有中資、財報不實等。

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