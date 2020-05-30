16檔三資反手買 衝鋒

美中緊張關係升溫，台股多頭四度挑戰年線大關不下，但在歐美重啟經濟利多支撐，三大法人停止調節轉為買超的緯創、英業達等16檔個股，預估6月至第3季業績看好並將成主流，其短期均線已形成多頭排列，在基本面、技術面、籌碼面三重優勢下，市場看好將是台股再戰年線、半年線重返「萬一」關卡焦點。

MSCI明晟調降台股權重盤後生效，港版國安法過關、美國總統川普嗆聲將反制，昨（29）日外資買賣盤大舉出籠，最後一盤多空激戰，尾盤爆785億元大量，終場成交量擴增至2,156億元，外資最後現貨賣超110.4億元、連二賣，顯示外資有暫時退場觀望美中關係變化的跡象。

第一金投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理李鎮宇均指出，外資短線對台股保守，但對個股並未轉空，趁指數壓回時，大舉布局預估6月、第3季基本面看佳的下一波主流股，因歐美央行推動無上限量化寬鬆，加上重啟經濟，將帶動消費電子、內需、原物料、金融等族群業績脫離上半年谷底，各公司獲利翻升、也會帶動股價回溫。

統計技術指標日KD形成黃金交叉，5日、10日、月線等短期均線形成多頭排列，顯示內資、大戶也同步進場卡位，就算突遇美中關係發生重大變化，也具下檔保護，篩選法人之前持續調節，卻在近期開始逆勢進場買超逾千張個股，包括華新、緯創、英業達、冠德、中壽、頎邦、群光等16檔。

華南投顧董事長儲祥生表示，美中緊張關係由貿易、科技，擴及金融領域，不過雙方關係緊張非突發事件，昨日扣除MSCI明晟權重調整的尾盤爆量呈現價跌量縮，顯示下跌時賣壓不重，加上外資在內的法人資金積極卡位6、7月業績展望正向個股，相關由賣轉買個股將成為台股6月行情聚焦點。