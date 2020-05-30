股海自由行／抗疫持久戰 催化三大商機

百年一遇的新冠病毒已改變許多人的工作與休閒等經濟活動，包含居家上班、線上學習、線上購物、線上娛樂，甚至線上醫療等已愈來愈普遍。上述型態改變的經濟活動係受制於新冠疫情擴散、各國政府封城下而不得不然的過渡性舉措，惟疫情過後，我們相信仍有許多活動將因此發生長久性的改變，或者是加速部分線上活動提早普及的來臨，由此衍生出幾項長期重要的商機，包含：（1）非接觸式商機，此將帶動雲端資料中心、網路建設、系統整合、軟體等各項產品的升級或新增需求。（2）全球供應鏈的分散趨勢，此將加速台商回流台灣的速度，進而帶動台灣的商辦、工業用地、工業自動化/工具機、整體內需的長期新增需求。（3）生物科技與遠端醫療商機。

儘管歐美疫情逐漸趨緩，且各國政府也陸續對經濟活動進行解封，在全球人類尚未達到全體免疫的一天，保持社交距離的措施將可能會延續至2021~2022年，由此衍生出各式的非接觸商機。在疫情肆虐期間，民眾已變得更加依賴網路的生活方式，除了推動遠端辦公與電子商務的增長之外，「居家避疫」也加速了食品業或餐飲業的革命，因為消費者已透過Uber Eats等應用程式來訂購餐食外送，我們相信在習慣成自然的情況下，疫情過後上述這些消費者的偏好或習慣的轉變將會推動各式線上活動趨勢的延續。

在更加依賴網路的數位化生活趨勢下將會因此加速5G基礎設施的布建，以及帶動更多大型資料中心設備布建的需求。同時，數位化趨勢所仰賴的各式應用平台或軟體亦將跟隨蓬勃發展。我們預估台灣的雲端/資料中心供應鏈整體獲利，繼2019年成長19%之後，2020年與2021年將分別成長21%與18%，維持高速增長趨勢。

新冠疫情初期在中國武漢地區爆發，中國大陸政府為避免疫情擴散，於1月23日對武漢進行全面的封城措施，後來也對全國進行部分的經濟活動管制。台灣科技業的大陸產能因為占整體比重高達六~七成，停工與封城已對整體供應鏈第1季造成重大的影響，全球最大的EMS廠鴻海第1季淨利更因此由去年同期之200億元降至20億元歷史單季新低水準。

過去20年因中國大陸的勞工與土地便宜，吸引全球大量製造業前往大陸設廠，去年已因美中貿易大戰，促使部分廠商前往東南亞或回各國本土設廠，今年將因新冠疫情爆發後，勢必加速廠商分散全球供應鏈的趨勢。儘管台灣的設廠成本仍較中國大陸或東南亞高出許多，基於政府各項優惠政策的導引，以及部分產業或公司藉此進行產業升級或導入工廠自動化的設備，將有利台商回流成為重要的趨勢。

根據統計，台灣2019年全年土地交易金額達3,140億元，較2018年大增七成；第1季單季土地交易金額則達842億元，創單季新高紀錄，由此可看台商回流帶動的資金潮已經顯現，而新冠疫情將成為支撐此趨勢的催化劑。我們因此看好商辦、工業用地、工業自動化/工具機、整體內需等長期的新增需求。

新冠疫情不僅突顯出各國醫療資源的不足，也可能會帶動線上醫療的加速發展與普及。在新冠疫情大幅蔓延下，許多醫療資源的供應出現明顯不足的現象，主因世界村的分工模式，歐美先進國家本身並未生產相關醫療物品，且主要仰賴進口所致。新冠疫情過後，各國政府將會開始加強醫療資源的自給供應與研發。除此，遠端醫療在本次新冠疫情已為部分民眾提供常規的醫療服務，且不會帶來額外的健康風險。遠距醫療的受惠者除了智慧醫療的相關軟硬體平台之外，隨時監測健康的智慧穿戴式裝置則是台廠的強項。

（作者是凱基投顧董事長）