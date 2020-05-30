彭博專家分析／科技業營運 現反彈信號

依據台灣科技業上市公司公布的4月營收數字顯示，全球科技業硬體面在飽受新冠肺炎衝擊後，已經出現從谷底反彈的初步信號，尤其是企業用科技設備領域。

彭博資訊科技業專欄作者高燦鳴（Tim Culpan）撰文指出，4月起台灣科技業的營收數據已經明顯回升，為全球科技業帶來希望。台積電與鴻海的營收固然重要，但和碩、廣達及大立光等數百家科技公司的月營收額加總，並與去年同期比較，再觀察零組件供應商、晶片製造業或電腦裝配業等部門的情況，便能夠趕在季末之前幾周便對科技業的景氣獲得初步了解。

主要的營收數據如下：廣達、仁寶等電腦與周邊設備廠商第1季營收雖劇減11.9%，但4月卻比去年同期強勁回升7.9%；華通等零組件廠商第1季營收小幅減少3.1%，4月勁揚9.1%；鴻海等電子產品裝配業者的營收從劇減11.8%，轉為持平；台積電營收仍強到不可思議；光電業營收仍持續下降。

今年元月起企業營收數據顯示新冠肺炎疫情對科技業將是一場惡夢。例如蘋果公司今年1-3月的iPhone與iPad銷售量減少7.2%，而鴻海集團的季營收也出現七年來最大減幅，但4月科技業營收已普遍回升。

高燦鳴指出，這些數據凸顯出一項重點，就是與企業有關的硬體設備相對強勢，而消費電子設備可能持續疲軟，包括手機。例如鴻海4月個人設備部門營收減少15%，但企業產品營收卻增加10%。