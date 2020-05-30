ETN趨勢導航／富邦行動通訊N漲勢猛

台股本周軟中透堅，維持震盪整理格局，具有產業特色的富邦行動通訊N（020012）大漲3.23%，表現最亮麗，富邦蘋果正二N、永昌富櫃200N、永昌中小300N等三檔指數投資證券（ETN）也都打敗大盤。

台股不畏美國加大華為禁令力道，以及中國人大通過香港國安法等利空，本周持續在月線及年線間震盪換手，統計加權指數單周漲131點或1.21%，終止連三黑，櫃買指數周線續漲3.23點或2.24%，拉出連十紅。

13檔以追蹤台股標的為主的ETN本周漲跌互見，其中富邦行動通訊N受惠於追蹤的指數成分股智邦、聯發科等個股強勢演出，單周漲幅達3.23%，至於有槓桿效果的富邦蘋果正二N，也上揚3.14%。

內資持續扮演台股本周多方主力推手，具題材的中小型股活蹦亂跳，永昌富櫃200N、永昌中小300N、元大富櫃200N等三檔追蹤中小型股為主的ETN，分別繳出2.58%、2.43%、2.07%的成績單，也名列本周排行前段班。