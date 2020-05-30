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台股短線築底 醞釀下波漲勢
台股本周漲131點收10,942點，法人指出，萬一關卡不易跨過，上檔壓力沉重，指數仍將持續築底，以醞釀下波漲勢。
國票證券指出，台股反彈接近新冠疫情全球蔓延的起跌點耗費約一個多月，均線翻多築出台股偏多架構，本周指數大致維持高點墊高態勢，然指數兵臨萬一的心理關卡，此區又有年線、半年線及3月9日空方缺口橫亙於上，此區多有價量背離，顯示壓力沉重，隨半年線扣抵，上檔空間恐因此縮減。
台股短線或缺乏攻堅力道，但若拉長時間，預計自港撤出資金有望部分流入台股，預期短線台股有回測月線下風險，且波動加大，但後續在資金挹注下低檔應屬有限。
統一證券表示，外資立場搖擺不定，使當前多空強度不明，但下檔短期均線及月線仍為支撐，大盤並未爆量，操作可維持低買高賣區間策略。
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