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餐飲股業績 有望回溫

經濟日報 / 記者周克威／台北報導

國內新冠肺炎疫情緩和使消費者外出用餐意願提升，餐飲營業額下滑幅度已見收歛，加上振興券即將問市，法人機構認為，將有助國內上市櫃餐飲股業績築底回溫，但全年業績能否回復去年水準，仍需觀察，族群評價維持中立。

根據統計，5月母親節因聚餐需求和連續數日零確診，國內主要都會區餐飲業營業額年減幅度已收斂至個位數的6.2%，餐飲業景氣出現築底回溫跡象，不過在海外市場方面，美國第1季餐飲業營收年下滑僅3.5%，但疫情擴散較亞洲慢，第2季數據面臨嚴峻考驗，此外，中國疫情雖稍有緩和，但消費復甦力道緩慢。

整體來看，隨國內疫情平穩而逐步放寬防疫措施，加上振興券即將問市，以國內市場為主的餐飲業者營運可望逐步回升。

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