雲端、醫療、防疫類股 投信按讚

美中貿易關係趨於緊張，加上港版國安法通過，亞股與台股本周震盪整理。投信法人表示，現階段台股偏高檔整理，雲端、醫療與防疫類股仍是亮點，逢低分批介入。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析，台股基本面不錯，但短線站穩11,000點仍有壓力，卻也不乏利多支撐，包括台灣防疫有成，經濟活動相對國外健全，供應鏈出貨並未受疫情限制、醫療產業具水準且高度領先；加上美國50州解除封城，消費端可望逐漸回溫，對美經濟有助，也對台灣科技發展有幫助。

群益創新科技基金經理人朱翡勵指出，近期市場雜音較多，加上外資持續賣超，資金尚未回歸，預期大盤短期將轉為區間震盪。台股即將進入股東會高峰，6月上千家股東會將召開，各國封鎖措施也逐漸解禁，推估有利全球經濟活動逐漸回到正常軌道，加上各主要央行力推貨幣寬鬆政策，市場資金充沛，後續行情仍以偏多看待。

不過，周書玄也提醒留意利空因素，包括港版國安法將損害香港國際金融地位，引發外資、人才撤離；美國政府將修正限制出口華為政策，進一步防堵華為藉由其客戶獲得晶片，預期會影響台灣華為供應鏈，建議操作宜避開。

野村e科技基金經理人謝文雄倒是認為，美國宣布擴大對華為制裁，預期在120天出口禁令寬限期保護下，華為概念股第2、3季業績不會有影響，甚至可能因華為提前備料而比預期更好，對台股影響有限。