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MSCI權重調整生效 2檔新增股創天價

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
MSCI新增成分股。
MSCI新增成分股。

明晟(MSCI)最新一季權重調整今(29)日盤後生效，台股全球標準型指數(MSCI ACWI)、新興市場指數(MSCI EM)及亞洲(日本除外)指數(MSCI AC Asia ex Japan)權重都遭調降，14檔新增成分股今日上漲居多，11家收紅，僅兩家收黑，其中矽力-KY(6415)及合一則是寫下歷史新高價紀錄；統計5月來漲幅最高則是合一，漲幅高達149.11%。

MSCI日前公布最新一季度權重調整，台股在本次MSCI調整權重中，全球標準型指數(MSCI ACWI)權重調降0.01百分點，調整後權重為1.5%；新興市場指數(MSCI EM) 權重調降0.33百分點，調整後權重為12.30%；亞洲(日本除外)指數(MSCI AC Asia ex Japan) 權重調降0.31百分點，調整後權重為13.52%；法人推估此次影響被動式資金約13.85億美元。

MSCI台股在全球標準型指數成分股新增矽力-KY，剔除潤泰全；矽力-KY由全球小型指數成分股轉入全球標準指數成分股，潤泰全則是由全球標準指數成分股遭剔除，轉入全球小型指數成分股。

全球小型指數成分股新增凌華、世芯-KY、華擎、嘉晶、茂林-KY、金像電、和潤企業、宜鼎、敦南、帆宣、合一、潤泰全、泰山等13檔；剔除英利-KY、恒耀、矽力-KY。

MSCI每年2月、5月、8月及11月公布最新一季度調整，其中5月及11月是半年度調整；全球標準型指數及全球小型指數新增成分股合計達14檔，今日上漲居多，以矽力-KY漲幅4.85%漲幅領先，股價收在1,620元，上漲75元，創下歷史新高價，且穩坐股后寶座。

茂林-KY收在143.5元，上漲6.5元，漲幅4.74%；合一收在139.5元，上漲5.5元，漲幅4.1%，股價創下歷史新高；另外，華擎、和潤企業、世芯-KY、宜鼎、嘉晶、 帆宣、金像電、泰山也收紅，合計有11家上漲作收；凌華以平盤作收；敦南及潤泰全則是下跌作收。

統計5月以來這14家公司中漲幅逾1成的有6家，依序是合一、矽力-KY、嘉晶、華擎、金像電、茂林-KY；其中合一5月來漲幅達149.11%，矽力及嘉晶漲幅都逾3成；5月來唯一下跌的是潤泰全，跌幅4.67%。

MSCI 矽力
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