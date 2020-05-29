台股失守五日均線 外資賣超力道擴大至110億元

台股今（29）日開低走高，終場加權指數小跌2.03點，收在10,942.16點，失守五日均線。統計三大法人賣超台股92.47億元。

統計今日三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超110.45億元，為連續兩日賣超台股，外資自營商買超0.01億元，投信買超2.3億元，自營商（自行買賣）買超4.99億元，自營商（避險）買超10.67億元，合計三大法人賣超92.47億元。

市場擔憂川普記者會恐使美中衝突加劇，美股昨日由紅翻黑，今早道瓊期也持續走跌，影響台股今日開盤隨即跌破五日均線，權值股表現弱勢下，指數跌幅擴大，盤中最低至10,861.90點，所幸部分低接買盤進場支撐，帶動台股回守10,900點關卡，其後更一度翻紅小漲，不過尾盤受到MSCI調整今天收盤生效影響，仍未能守住紅盤，終場以10942.16點作收，小跌2.03點，成交量2088.6億元。

亞洲主要股市今日漲多漲少，日、台股開低震盪，盤中多呈現小跌，港股開低後收斂跌幅，陸、韓股股則開低翻紅小漲，表現相對強勢。