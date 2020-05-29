錢冠州：潛力股聚焦殖利率優+產業趨勢佳
台股行情持續在橫向整理，高檔上不去，短線似乎也還未有大跌的情況，一些具備殖利率與穩定收益的題材就出現了，風力發電就有這樣的特徵，世紀鋼（9958）就是這樣的代表，
倫元投顧總經理錢冠州表示，如果下半年疫情過後，評估產業復甦的狀況，確實不少產業復甦題材且殖利率還相當優質， 這樣的個股不但有機會逆勢抗跌，更有機會走出波段走勢，例如，運動紡織相關的聚陽（1477）與儒鴻（1476）等股。
股價相對位置不高且產業回升趨勢明確，加上過去一段時間，因疫情影響而使股價有一段修正，目前都來到相對可以投資的位置。
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