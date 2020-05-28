經濟解析／萬一大關難站穩？法人這麼看

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股近期連續衝關11,000點，但是多數是攻敗垂成，好不容易站上了，也僅如曇花一現今(28)日就再度拱手讓出，法人認為，目前市場資金氾濫，支撐指數衝高，但萬一大關壓力沈重，卻是無法輕易站上，法人認為，美股表現仍是重要指標，短線先以振興券、安心旅遊等受惠題材股、低價股、落後補漲股為布局首選，預估指數大幅回檔機會不大，但要進一步衝高則要有突破性的利多的訊息來帶動。

台股今日開高震盪走低，雖一度衝達11,087.53點，再創短波段高點，可惜在電子股、金融權值股走弱拖累下指數翻黑，終場以10,944.19點作收，下跌70.47點，成交量1,703.55億元，年線及11,000點關卡再度失守；統計三大法人賣超56.36億元，其中外資賣超72.54億元，投信買超6.47億元，自營商買超（合計）9.7億元。

台股近期衝關萬一大關，今日則是再度失守，面對港版國安法通過及MSCI季度調整生效兩大變數，後市該如何操作?台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，目前國際情勢偏多，中國3月下旬開始推動有序復工，歐美新增病例數字從4月起先後開始增加趨緩，新藥與治療方式也順利展開，有助於市場恢復投資信心。

他指出，各國央行持續加大寬鬆救市措施，各國政府也開始推出協助企業方案，逐步緩解公司債違約風險；此外，4月西德州原油期貨一度出現史上首見負油價，之後西德洲油價就回到16~19美元/桶的區間，5月歐美經濟活動開始恢復後，對原油需求也將逐步恢復，有助油價持續穩定走升，油市最恐慌情形已過。

沈建宏認為，綜合各項因素，預期5月底前台股有機會呈現高檔震盪行情；他表示，雖然加權指數從本波低點8,523點反彈迄今已經超過2,500點，技術面或許出現漲多修正可能，但評估台股急殺之後仍是尋找中長線的買點，拉回仍應擇優布局。

沈建宏看好四大族群，包括宅經濟受惠的NB、伺服器等供應鏈；持續看好半導體供應鏈；5G趨勢不會改變，材料、RF、伺服器、骨幹網路等受惠；高股息殖利率兼具成長性的次族群。

華南投顧董事長儲祥生表示，港版國安法通過，目前美國還沒有動作，只要港股不大跌，影響應是還好，台股目前是走自己的格局，大型股及漲多防疫股、電子股休息，以小型股、落後補漲的疫情受害者表現較強，後市主要還是跟著美股連動。

他認為，即將進入6月，後續包括5月營收表現，歐美疫情發展下，復甦的力道都值得留意，美股及外資動向也是重要指標；至於漲多的防疫股，因為漲幅太大，操作上要小心。

證券分析師張陳浩坦言，目前衝到萬一大關前，靠的是市場上的資金，在資金氾濫下，出現了食衣住行娛樂相關股的無基之彈，包括近期強漲的觀光股，幾乎要回到新冠肺炎疫情爆發前的股價水準，實在不是合理的現象。

張陳浩認為，市場資金目前聚焦股價低到不行、落後補漲等族群或是個股，在資金太多的情況下，全面回跌不易，但要往上突破，則有待進一步的訊息來發動；至於包括港版國安法及MSCI季度調整生效等變數，基本上應該已經反應過了。

張陳浩表示，資金行情支撐大盤指數，但11,000點及年線的壓力下，短線指數可能仍是區間整理格局，在挑選標的上先以低價、振興券受惠股、未來解封後可能引爆的餐廳、飯店、食品等的消費商機作為布局首選。

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