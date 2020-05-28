小摩挺聯發科 目標價喊上530元

市場傳出，OPPO將挖角聯發科人才，利空衝擊聯發科今（28）日開低表現，但外資圈對聯發科看好不變，繼里昂證券、瑞信證券把目標價升逾500元，摩根大通最新報告，看好華為新禁令及大陸5G帶動，聯發科表現更上層樓，目標價升上530元。

摩根大通最新目標價，也追平里昂對聯發科喊出市場最高的530元，瑞信證券則為500元。這亦為今年初之後，外資圈又掀起喊聯發科問鼎「五字頭」的熱潮，這波重點看好華為禁令帶旺聯發科。

摩根大通表示，大陸擴張5G速度加快，為聯發科新晶片提供更大潛力，與此同時，華為旗下海思又受到美國限制，聯發科已有完整5G晶片藍圖，有機會爭取商機。

市場雖對聯發科受惠新禁令看法不一，但摩根大通強調，不論直接出貨華為，或非華為客戶市占提升，最終都有利聯發科，因此受惠可說是確定無疑。進一步觀察大陸市場，新款5G手機價格紛紛降到人民幣1,500元附近，未來競爭勢必更激烈。

摩根大通認為，大陸5G滲透率將呈曲線扶搖直上，聯發科受益最深。最新對聯發科今、明年每股純益（EPS）推估19.6元、28.4元，目標價大幅從450元拉高到530元，並將聯發科列為亞洲科技股首選。