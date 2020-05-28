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亞系外資微幅下修台積電獲利預估 目標價296元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

亞系外資最新報告預估台積電(2330)今年資本支出將年減9%，且下修2020年、2021年、2022年每股盈餘預估，幅度分別為1%、0.1%、1%，重申優於大盤評等，目標價維持296元；台積電今日以298.5元開高，終場收294元，下跌2.5元，跌幅0.84%。

亞系外資表示，經過訪查，台積電可能延後部分設備訂單，從原本的今年6月延到12月，主要是5奈米及7奈米製程，預估將影響今年及明年合計資本支出約50~70億元；亞系外資預估，台積電將調降今年資本支出至135億美元，2021年資本支出則將下修至126億美元，較市場預期的152億美元、142億美元低。

亞系外資指出，預估台積電今年營收將年增8%，較市場預估的年增15~18%低；另外，由於資本支出調降對台積電獲利影響較小，微幅下修2020年、2021年、2022年每股盈餘預估，幅度分別為1%、0.1%、1%。

亞系外資重申台積電優於大盤表現評等，目標價維持296元；台股大盤今日一度衝高，台積電早盤以298.5元開高，上漲2元，盤中一度下滑至293元，終場收在294元，跌幅 0.84%。

台積電 外資

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