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台股收跌70.47點萬一大關再失守 三大法人賣超56.36億
台股今（28）日開高震盪走低，雖一度衝達11,087.53點，再創短波段高點，可惜在電子股、金融權值股走弱拖累下指數翻黑，終場以10,944.19點作收，下跌70.47點，成交量1,703.55億元，年線及11,000點關卡再度失守；三大法人賣超56.36億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超72.54億元，投信買超6.47億元，自營商買超（合計）9.7億元，其中自營商（自行買賣）買超3.06億元，自營商（避險）買超6.63億元。
台股今日以11,040.62點開高，權王台積電、股王大立光都翻黑作收，鴻海守住平盤，防疫股漲跌互見，觀光股早盤也是盤面亮點，夏都為領漲指標，可惜指數攻高後後繼買盤保守，上檔半年線壓力加上香港股市跌幅擴大，指數震盪走跌，一度下探至10,915.3點，終場收10,944.19點，跌幅0.64%。
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