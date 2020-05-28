台股收跌70.47點萬一大關再失守 三大法人賣超56.36億

從元月二十三日武漢封城以來，全世界籠罩在肺炎疫情的恐慌中，都戴起了口罩，搶購防疫物資，大家努力研發試劑，尋找對付病毒的疫苗，這也改變了全世界資本市場的生態，幾乎防疫概念股都飆升，不過現在看起來又到了另一個轉折點，歐洲疫情已受到控制，美國也緩和下來，剩下是中南美洲巴西、非洲及俄羅斯仍在奔馳，儘管全球確診病例及死亡人數仍然走高，但是肺炎疫情帶給全球資本市場的衝擊，隨著各國解封，努力重振經濟，大家似乎要重新面對一個後疫情時代的投資世界。

2020-05-28 12:04