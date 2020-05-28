台股開高走低再度失守年線 終場跌70點收10,944

市場樂觀看待經濟重啟前景情緒強壓美中利空，美股昨日續揚，激勵台股今（28）日以小漲開出，在多頭的推升下，指數一度達11,087.53點，惟上檔有半年線壓力，使得漲幅無法有效擴大，加上港股盤中跌幅擴大，市場擔憂美中關係惡化，其後空方趁勢追擊，指數翻黑走跌，失守年線及萬一關卡，並一度回測五日均線支撐，終場以10,944.19點作收，下跌70.47點，成交量1,703億元。

昨日美股震盪走高，儘管盤中受到孟晚舟判決影響，造成科技股大幅下挫，不過市場持續樂觀看待經濟重啟前景，抵銷了美中緊張的利空消息，科技股跌幅隨後逐漸收斂，那斯達克指數、費半指數均由黑翻紅，道瓊更站回25,000點大關。

今日亞洲主要股市表現漲多跌少，日股開高走高逾2%，表現最為強勢，韓、台、陸股開高皆開高翻黑走跌，盤中跌幅約在0.5%-0.7%不等間，港股開低震盪走跌逾2%，表現最為弱勢。

觀察台灣50成分股盤中表現，重量級權值股台積電、大立光、鴻海開高後漲幅收斂，盤中力守平盤，其餘僅南亞科、研華走揚逾1%，日月光投控、聯電、台新金、中租-KY、華碩、永豐金、中鋼等呈現小漲格局。

而其餘盤面上，內需概念股持續為焦點，包括燦星旅、夏都、老爺知、五福、劍湖山、易飛網、寶得利持續亮燈漲停，遠雄來走揚逾8%，集雅社走揚逾6%等;遊戲族群大宇資亮燈漲停，鈊象也一度亮燈;高價股矽力-KY再創新高，祥碩走揚逾2%等。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，受到香港股市跌幅擴大影響，市場擔憂美中關係將因香港國安法再惡化，加上股價位階高，使得台股今日開高走低。且台股量能在早盤創波段新高時並未有效放大，翻黑下跌反而出量，量價結構走勢不佳，所幸櫃買指數表現相對穩定，不過短線上來說指數面臨整理機會大。