經濟解析／解封在即 防疫股爆殺機打回原形？

正當全民期待疫情解封到來，防疫股一夕間打回原形，原本市場大看好的生技公司，本周卻跌得最慘。從過往生技股的歷史經驗來看，這次仍是題材面走在基本面前頭，因此，一旦題材消失，泡沫速度之快，投資人逃都來不及，介入宜慎。

美國、日本等逐步放寬防疫禁令，台灣也將在6月7日起大量解封，對休閒集會活動不限制人數。這項消息對防疫股來說是利空，對觀光、運輸、餐飲等消費類股就成了利多。

儘管近日防疫股裡很多公司都發布了新冠肺炎的相關進程，題材激勵股價噴飛，但仔細觀察這些飆股的本益比與股價淨值比，股價明顯已大幅超越公司的營運表現。

根據世衛組織本月發布的資料，全球一共118個研發新冠疫苗，8個進入了臨床試驗。其中，中國大陸4個、美國2 個、德國跟美國合作1個、英國1個。台灣兩大疫苗公司國光生技、高端疫苗目前都還沒進入一期臨床試驗，但今年股價分別飆漲1.4倍跟2.5倍。

興櫃股的普生、安盛生及經絡醫，近日不畏解封消息，逆勢大漲，甚至觸動熔斷機制。雖這幾家公司也有相關的檢測題材支撐，但外傳有股市分析師除藉此題材熱炒外，也利用興櫃股票沒有漲跌幅限制，拉抬股價的成本較小等特性，從已經回檔的上市櫃生技股市場轉戰，時機點不免引人有投機炒作之嫌。

生技股不論在何種疫情爆發之際，向來是題材寵兒。但實際上，一項研發所需耗費的時間、金錢、人力及物力，都不是短期內可以獲得顯著成果。

台灣生技股對比國際上的生技公司，規模較小，且大多是研發型公司，產品經常是十年磨一劍，基本面的表現自不能與多數成熟產業相比。

投資人會隨題材故事搶搭列車套利人之常情，只不過，這些年生技股歷經幾次的逐夢到夢碎，要想在一波行情到來時享受上升段的獲利，又能全身而退，除非平日勤做功課，在股價很便宜時就介入，否則要避免投機，甚或遭主力坑殺，投入生技股的危機意識要像防疫作戰期間一樣，保持最高的警戒。