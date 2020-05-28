熱映累計前四月EPS 6.01元 獲利激勵強鎖漲停

熱映（3373）公告自結4月EPS 2.35元，加計第1季獲利，累計今年前四月EPS 6.01元，在新冠肺炎疫情延燒下，推升耳溫槍、額溫槍等體溫量測產品銷量，獲利大幅成長，基本面題材讓股價今（28）日止跌強彈，早盤跳空以漲停130.5元開出，上漲11.5元，盤中漲停追價買單逾2,200張。

防疫股今年來漲勢強勁，近日則出現回檔休息的情況，今日包括康那香、國光生都以跌停開出，不過盤中則打開跌停，熱映則是終止連三跌，早盤反彈以漲停開出，成為今日防疫股強勢指標。

熱映因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，因此公告相關訊息，熱映公告4月營收2.1億元，年增212.9%；稅後純益1.01億元，年增20,240%；每股純益2.35元。

熱映第1季營收3.92億元，年增139.7%；稅後純益1.58億元，年增19,712.5%；每股純益3.66元；加計首季獲利，熱映自結累計前四月每股純益6.01元。