豐達科領漲鋼鐵族群 股價攻上漲停

鋼鐵族群今（28）日漲跌互見，豐達科（3004）開盤不久隨即攻上漲停，官田鋼(2017)早盤也數度觸及漲停價位。

豐達科近日短線走揚偏多，今日成交量放大逾千張，股價亮燈漲停。受新冠肺炎衝擊，豐達科首季稅後純益為7387.1萬，年減3.53%；每股稅後純益（EPS）為1.4元。

展望未來，因新冠肺炎疫情持續延燒，打擊航太產業需求，豐達科強調，不確定性因素仍多，對後市仍審慎保守。此外，波音737 MAX去年宣布停產至今，持續豐達科衝擊部分車銷件出貨，今年波音雖有意恢復生產，但在訂單減少下，法人稱短期內利空因素不會消散。

官田鋼連續兩個交易日跳空大漲，五日、十日及月線均翻揚向上，今天成交量達6,000張，大漲逾9％。官田鋼今年來營收、獲利衰退，首季稅後虧損0.15元，虧損幅度較去年同期擴大。官田鋼指出，低價進口料源充斥國內，營運上面臨嚴峻考驗；加上除美中貿易紛爭不斷，今年新冠費疫情爆發，市場不確定性因素更多。

官田鋼扣件螺絲的製造及熱處理工序將將於第2季、第3季量產，同時麻豆廠設備更新與整合工程也將於今年內完成，預計全年製造銷售 為30萬公噸。