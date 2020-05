生華科新藥獲美國BARDA青睞 股價攻上漲停

繼和美國衛生研究院(NIH)簽署合作協議,生華科(6492)新藥Silmitasertib (CX-4945)再次獲得美國國家級機構的認可,雖然已被分盤交易,然而今(28)日股價還是一路自平盤拉到漲停亮燈鎖住,來到133.5元,委買張數為940張。

生華科指出,美國衛生及公共服務部 (The U.S. Department of Health and Human Services, HHS) 旗下之生物醫學先進研究與開發局 (Biomedical Advanced Research and Development Authority, BARDA) 近日通知生華科通過海選第一階段,由數千件申請案中脫穎而出,獲選進入一項名為CoronaWathch Program的第二輪口頭簡報階段,有望爭取BARDA贊助臨床經費和共同合作。

為了加速抗Covid-19相關療法的開發,BARDA的贊助經費沒有上限,包括日前分別贊助阿斯特捷利康製藥公司(AZ)和嬌生公司(J&J)各12億美元和10億美元、贊助Moderna生物技術公司4.83億美元加速疫苗開發,生華科在遞件後短時間內就獲入選通知深感振奮,團隊必將全力以赴爭取BARDA的資源和支持。

除了疫苗開發,BARDA在上個月也贊助羅氏大藥廠2,500萬美元,用於加速其IL-6抑製劑用於治療新冠肺炎患者人體臨床試驗,生華科新藥Silmitasertib除了同樣能降低促發炎細胞激素IL-6,減緩免疫風暴發生,還兼具抑制新冠病毒轉錄、感染的獨特雙重機制,甚至因為藥物的獨特機制登上國際權威《Nature》科學期刊備受國際重視。