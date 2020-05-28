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港版國安法通過 蔡英文：不會坐視民主、自由、人權在香港倒退

力抗美國打壓 日經：華為已囤積兩年晶片庫存

美中關係緊張？蔡鎮村：保守者可以選擇權買方因應變數

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台股明天收周線及月線，重點是收盤為MSCI季度權重調整基準價，台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村表示，留意最後一盤的回馬槍，交易人宜關注調整幅度較大的個股，保守者可以選擇權買方因應假期不確定的變數。

經濟逐漸解封、提振市場樂觀氣氛，歐美及亞股普遍上揚。在疫情指揮中心宣布6月7日將大規模解封，加上經濟部推動振興券，台股持續走場。

中國人大今日閉幕表決會議，表決港版國安法的決定草案，香港地產大企業表態支持港版國安法，但也不少反對者示威遊行，投資人則似乎抱較樂觀態度。

全球標準指數的台股成分股這次新增矽力-KY（6415），並將潤泰全（2915）刪除、轉列入全球小型指數成分股；全球小型指數的台股成分股則新增13檔、刪除3檔，台股於全球標準型指數（MSCI ACWI）、新興市場指數（MSCI EM）及亞洲（日本除外）指數（MSCI AC Asia ex Japan）權重皆下降，各為0.01百分點、0.33百分點及0.31百分點，調整後權重分別為1.50%、12.30%及13.52%。

台股 MSCI 國安

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