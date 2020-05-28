美光上修財測 台記憶體齊走揚

市場近期認為全球記憶體下半年供需仍相當不明朗之際，美國記憶體廠美光（Micron）調高第三季財測目標，此舉不僅讓美光股價大漲近8%，今（28）日台股記憶體相關個股，包括南亞科（2408）、華邦電（2344）等記憶體股也受到激勵呈現上漲表現。

受到美光意外調升第三季財測目標的激勵，今日台股記憶體股中，旺宏及華邦電股價上漲，其中，旺宏今日股價上漲越過季線反壓，而華邦電在近幾個交易日連續上揚之後，股價今日盤中高點來到15.15元，股價寫下近2個多月的波段新高；此外，記憶體模組廠中，廣穎、宜鼎及威剛等股，盤中漲幅約在1%至3%，族群整體表現相對強勢。

美光上修第三季財測目標，其中，營收由46至52億美金上修至52至54億美元，優於市場預期的49.3億美金；單季每股獲利則由0.4-0.7元上修至0.75-0.8元，優於市場預期的0.56元。

台灣產業分析師認為，美光上修財測可能原因為受惠於疫情帶來的居家辦公、遠距教學等需求上升，帶動筆電與伺服器廠商對DRAM、NAND需求上升，在筆電與伺服器需求升溫的情況下，第二季DRAM合約價較第一季上漲約5-10%、NAND合約價較第一季上漲約10%。

此外，台灣記憶體廠商方面，南亞科4月營收已較3月小幅成長4.9%，而受惠於需求升溫，合約價提高，預期第二季毛利率將季增。此外，記憶體模組廠創見與宜鼎，則因工控營收佔比較高，產品大多使用合約價，因此，較不受現貨價格影響，且工控訂單相對穩定，今年後市營運同樣相對看好。