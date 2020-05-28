美股續揚 台股開高小漲25.96面臨半年線壓力

市場樂觀看待經濟重啟前景情緒強壓美中利空，美股昨日續揚553點，激勵台股今（28）日以11,040.62點小漲25.96開出，在多頭的推升下，指數一度達11,087.53點，惟上檔有半年線壓力，使得漲幅無法有效擴大。

昨日美股震盪走高，早盤美股開盤表現強勢，惟盤中受到孟晚舟判決影響，造成科技股大幅下挫。所幸，市場持續樂觀看待經濟重啟前景，金融、汽車、旅遊、消費等持續領漲大盤，抵銷了美中緊張的利空消息，科技股跌幅隨後逐漸收斂，那斯達克指數、費半指數均由黑翻紅，道瓊更站回25,000點大關。

終場道瓊工業指數上漲553點，或2.21%，收在25,548點；標普500指數上漲44點，或1.48%，收在3036點；Nasdaq指數上漲72點，或0.77%，收在9412點；費半指數上漲26點，或1.47%，收在1847點。

昨日台股籌碼面部分，三大法人合計買超12.43億元。其中外資買超3.36億元，投信買超9.21億元，自營商賣超0.1億元。資券變化方面，融資減1.48億元，融資餘額為1,156.89億元，融劵減0.22萬張，融券餘額為86.93萬張。外資台指期部位，多單減碼15口，淨多單部位34183口。借券賣出金額為 36.1億元。

投顧法人指出，台股昨日為近期首度挑戰年線後隔日仍力守年線上方，並站於11,000 點心理關卡之上，多方攻擊意圖強烈。惟目前下檔 5、10日均線及月線仍然糾結，且量能尚未跟上使多空行情交雜。今日正逢摩台結算，籌碼面上需等待外資明確表態，維持區間操作策略。