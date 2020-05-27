美銀挺信驊 目標價喊到1,800元

矽力-KY（6415）今（27）日大漲比下信驊，重登股后寶座，不過外資圈對信驊看好度不減，繼摩根士丹利日前把信驊喊到1,660元天價，美銀證券最新報告，再把信驊從1,450元拉高到1,800元，排市場第一高；也是外資圈在股王以外，對千金股喊出最高的目標價！

美銀新報告，相較於摩根士丹利看好「浪潮效應」，內容率先點名信驊前景具備兩大潛力，包括一、浪潮擴張將帶旺信驊，二、阿里巴巴和騰訊都投入中國新基建，更為信驊營運打第二隻腳。中國伺服器市場是全球成長最快的市場之一。

美銀表示，受到雲端商機不斷擴張，企業IT需求穩中帶勁，下半年這股需求還是會保持不錯。信驊除了大陸有潛力，也在全球伺服器BMC市場囊括七到八成市占，將持續受惠一直茁壯的雲商機。

除此，美銀還看好信驊Cupola 360影像晶片，信驊先前樂觀產品搶攻高階CIS市場，今年出貨目標上看10萬顆；外資推估對年營收貢獻約1%～2%。未來隨晶片進一步放量，還會挹注更多動能。

整體美銀對信驊今明年每股純益（EPS）預測，拉高到33元、42.5元，2022年更上探52元，目標價一舉喊上1,800元。