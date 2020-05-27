富邦投信登時代廣場NASDAQ電視牆 致敬抗疫英雄

富邦投信於紐約時間26日受邀登上美國紐約時代廣場Nasdaq Tower總部電視牆，透過暖心標語，對每位抗疫英雄送上全力支持與最深祝福。同時，也期望全世界各地盡快走出疫情陰霾，回歸正常生活。

今年來新冠肺炎疫情持續影響全球，儘管台灣目前疫情趨緩，然而全球確診人數最高的美國、俄羅斯、巴西等國家疫情仍未平，全球股市及金融市場則尚未擺脫影響，因此，Nasdaq邀請合作夥伴富邦投信攜手合作，在其紐約總部的電視牆刊登抗疫標語，關懷守護健康的醫護、研究等第一線工作人員，希望全球一起抗疫，共度難關。

富邦投信是國內第一家與Nasdaq合作發展相關ETF投信業者，於2016年6月先推出原股型的富邦NASDAQ ETF（00662），隨後於2017年2月再推出富邦NASDAQ正2與富邦NASDAQ反1，提供交易型投資人進行增益避險的投資工具。

富邦NASDAQ ETF追蹤的正是NASDAQ-100指數，該指數權重前幾大的個股，皆是全球具領導地位的科技公司，這些公司不但有高獲利性外，也握有充足的研發資金與人才，未來不論是要做內部的研發支出、或外部的併購需求，皆能滿足，能為公司帶來更多增長動能。此外，該ETF的經理費率是目前國內掛牌的海外股票型ETF中最低的，僅有0.3%，主要就是希望看好未來全球新科技、新經濟發展的投資人，能夠長期持有這檔ETF。

富邦投信長期關注社會責任與永續發展議題，在責任投資已成全球共同大趨勢下，也積極開發相關投資商品，此次面對全球疫情肆虐，富邦投信也希望藉由全球曝光度極高的紐約時代廣場Nasdaq Tower電視牆，以暖心標語展現富邦投信為全球防疫所盡的一份心力。