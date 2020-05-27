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將公布重訊 格威傳媒28日暫停交易
證交所表示，格威傳媒（8497）因有重大訊息待公布，其上市普通股自28日起暫停交易。待公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。
【中央社27日電】
廣告集團格威傳媒今天表示，因有重大訊息待公布，經證交所同意於5月28日起暫停交易；市場揣測，可能與先前日本博報堂收購格威傳媒超過半數股份的後續處理有關。
日本株式會社博報堂於4月27日宣布公開收購格威傳媒超過半數股份，格威傳媒成為博報堂的子公司。透過這次收購股權，格威傳媒旗下的各事業品牌和已在台灣營運的博報堂集團各公司，將維持各自的獨立自主性，並支援台灣、日系及跨國客戶等企業。
格威傳媒是台灣首家上市的大型廣告集團公司，旗下擁有5個業務品牌，包括聯廣傳播集團、光洋波斯特國際展覽、先勢行銷傳播集團、安益國際集團、米蘭營銷策劃。
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