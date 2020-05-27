快訊

美國務院宣布香港已無法自治 將衝擊美對港貿易特殊待遇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

將公布重訊 格威傳媒28日暫停交易

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導

證交所表示，格威傳媒（8497）因有重大訊息待公布，其上市普通股自28日起暫停交易。待公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

【中央社27日電】

廣告集團格威傳媒今天表示，因有重大訊息待公布，經證交所同意於5月28日起暫停交易；市場揣測，可能與先前日本博報堂收購格威傳媒超過半數股份的後續處理有關。

日本株式會社博報堂於4月27日宣布公開收購格威傳媒超過半數股份，格威傳媒成為博報堂的子公司。透過這次收購股權，格威傳媒旗下的各事業品牌和已在台灣營運的博報堂集團各公司，將維持各自的獨立自主性，並支援台灣、日系及跨國客戶等企業。

格威傳媒是台灣首家上市的大型廣告集團公司，旗下擁有5個業務品牌，包括聯廣傳播集團、光洋波斯特國際展覽、先勢行銷傳播集團、安益國際集團、米蘭營銷策劃。

證交所

延伸閱讀

友訊股東會延期 證交所四點聲明不承認

證交所：股東常會與臨會不同 對友訊無雙重標準

大同再發重訊 反擊市場派大股東

更改股東會日期遭罰 友訊盼證交所勿雙重標準

相關新聞

台股收盤站穩萬一關卡 三大法人連續兩日買超

台股今（27）日開高震盪，終場加權指數小漲17.45點，收在11,014.66點，收復萬一關卡。統計三大法人買超台股14...

台股開高震盪 終場站上「萬一」關卡

台股昨天大漲逾百點後，今天在萬一關卡附近震盪，蘋概權值股熄火，觀光股續強，終場收在11014.66點，上漲17.45點，...

台股5闖「萬一」 撐紅過關

美股四大指數昨（26）日收漲，助攻台股今日五度挑戰萬一關卡，指數以11,000點上小漲開出後，在台積電（2330）、鴻海的支持下，一度向上攻擊至11,069.72點，惟逼近上檔半年線壓力，盤中漲幅收斂，甚至一度翻黑，其後轉高檔震盪，並站穩萬一關卡。終場小漲17.45點，收在11,014.66點，成交量1,562億元。

台股五度闖關萬一 終場小漲17點收11,014

美股四大指數昨夜收漲，助攻台股今（27）日五度挑戰萬一關卡，指數以11,000點上小漲開出後，在台積電、鴻海的支持下，一...

禁令解封在即 口罩概念股兩樣情

政府即將解除口罩禁令，但相關概念股康那香並未延續前一交易日漲停氣勢，盤中跌停，來到43.25元，美德醫療-DR則直攻漲停...

台股站穩萬點信心卻鬆動 投資股票時機改寫新低

新冠肺炎疫情衝擊逐漸顯現，中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布5月消費者信心指數（CCI）為64.87點，已經連4跌，調...

台股開高走低 盤中萬一關卡前腳步踟躕

美股今天收高，道瓊工業指數大漲529.95點，但台股昨天大漲逾百點後，今天開高走低，盤中在萬一關卡上下震盪，蘋概權值股熄...

越南控-DR暫停交易 股價敏感資料待公布

台灣證券交易所今天公布，越南製造加工出口控股公司參與發行的台灣存託憑證越南控-DR今起暫停交易

防疫股漲勢暫停 康那香、國光生重挫至跌停

台股今（27）日第五度挑戰萬一大關，今年來持續為資金追捧的防疫概念股則是出現漲多回檔表現，尤以康那香（9919）、國光生...

美股四大指數收漲 台股開高五度闖關萬一關卡

美股四大指數昨夜全數收漲，激勵台股今（27）日開盤隨即攻上萬一關卡，指數以11,023.93點小漲26.72點開出，在台...

道瓊大漲逾500點 台股萬一關卡恐震盪

全球各地進一步放寬防疫封鎖措施，美股今天收高，道瓊工業指數大漲529.95點，歐股也收紅，台股26日上漲126.03點，...

國安基金退場？ 財部：到疫情結束

國安基金被授權進場已超過兩個月，台股昨天一度跨過「萬一」關卡，終場上漲一二六點，收在一○九九七點，針對盤勢是否回穩、國安...

熱門新聞

長榮航董事改選 老大張國華當家

防疫股漲勢暫停 康那香、國光生重挫至跌停

友訊股東會延期 證交所四點聲明不承認

華新聯手印尼青山 盤中爆量大漲逾8%攻破半年線

禁令解封在即 口罩概念股兩樣情

振興券點火內需 這檔概念股漲最多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。