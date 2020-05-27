台股收漲17.45點重返萬一 三大法人買超14.37億
台股今（27）日開高震盪，早盤一度拉升至11,069.72點，盤中也曾短暫翻黑下滑至10,972.25點，盤面上以權王台積電、鴻海撐盤，振興券受惠的觀光股等強漲，但防疫股則是休息，大盤指數終場以11,014.66點作收，上漲17.45點，成交量1,562.36億元，在五度闖關下重返萬一大關之上；三大法人買超14.37億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超3.32億元，投信買超9.45億元，自營商買超（合計）1.59億元，其中自營商（自行買賣）買超1.99億元，自營商（避險）賣超0.4億元。
台股今日以11,023.93點開出，再度挑戰11,000點大關，盤中表現震盪一度翻黑，台灣50成分股漲跌互見，台積電、鴻海收紅，大立光則是翻黑作收，觀光股也是上漲攻勢，指數終場收11,014.66點，漲幅0.16%。
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