台股收漲17.45點重返萬一 三大法人買超14.37億

美股四大指數昨（26）日收漲，助攻台股今日五度挑戰萬一關卡，指數以11,000點上小漲開出後，在台積電（2330）、鴻海的支持下，一度向上攻擊至11,069.72點，惟逼近上檔半年線壓力，盤中漲幅收斂，甚至一度翻黑，其後轉高檔震盪，並站穩萬一關卡。終場小漲17.45點，收在11,014.66點，成交量1,562億元。

2020-05-27 14:19