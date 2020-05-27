台股收盤站穩萬一關卡 三大法人連續兩日買超

台股今（27）日開高震盪，終場加權指數小漲17.45點，收在11,014.66點，收復萬一關卡。統計三大法人買超台股14.37億元。

統計今日三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超3.32億元，為連續兩日買超台股，外資自營商買超0.04億元，投信買超9.45億元，自營商（自行買賣）買超1.99億元，自營商（避險）賣超0.4億元，合計三大法人買超14.37億元。

美股四大指數昨夜收漲，助攻台股今日在此波反彈中五度挑戰萬一關卡，指數以11,000點上小漲開出後，在台積電、鴻海的支持下，一度向上攻擊至11,069.72點，惟逼近上檔半年線壓力，使得盤中漲幅收斂甚至一度翻黑，其後整體轉趨在高檔震盪。

而亞洲主要股市今日表現漲跌互見，其中台股開高震盪走低、韓股開低震盪走高，盤中皆力守紅盤格局，表現相對強勢，日股開低後多在平盤上下震盪，陸股開低震盪走低，盤中小跌0.2%，港股則開高翻黑，盤中走跌近0.5%表現最為弱勢。