台股五度闖關萬一 終場小漲17點收11,014

美股四大指數昨夜收漲，助攻台股今（27）日五度挑戰萬一關卡，指數以11,000點上小漲開出後，在台積電、鴻海的支持下，一度向上攻擊至11,069.72點，惟逼近上檔半年線壓力，使得盤中漲幅收斂甚至一度翻黑，其後整體轉趨在高檔震盪，終場以11,014.66點作收，小漲17.45點，成交量1,562.4億元。

昨日美股開高走高，受惠全球解封重啟範圍逐漸擴大，且新冠肺炎疫苗持續取得進展，激勵先前弱勢股如金融、汽車、航空、旅遊等強勁上漲，帶動道瓊上揚超過2%，為四大指數中表現最強；不過，FAANG與微軟等科技股則表現弱勢，壓抑那斯達克指數僅小幅上漲0.17%。

而亞洲主要股市今日表現漲跌互見，其中台股開高震盪走低、韓股開低震盪走高，盤中皆力守紅盤格局，表現相對強勢，日股開低後多在平盤上下震盪，陸股開低震盪走低，盤中小跌0.2%，港股則開高翻黑，盤中走跌近0.5%表現最為弱勢。

而觀察今日台灣50成分股表現也多呈現漲跌互見，台積電、鴻海、聯發科開高持穩，盤中分別漲近0.3%、0.7%及0.8%，其餘包括台灣高鐵漲逾2.7%，光寶科、中壽也有逾1%的漲勢，南亞科、寶成、和碩、國巨、台達電、南亞、台化及部分金融股也都呈現紅盤格局。

其餘盤面上的焦點族群，內需的觀光、消費股持續獲得買盤進駐，包括寶得利、易飛網、夏都、老爺知、五福、燦星旅、劍湖山等盤中皆亮燈漲停，瓦城走揚逾5%，工具機族群直得盤中走揚逾7%，亞德客-KY也有近5%的漲幅等。

投顧法人指出，歐美國家陸續開始解封，台灣也將於6月7日大規模解封，有助消費需求回溫，推升台股站上年線。不過，美中科技戰再起，香港國安法恐引發地緣風險，加上本週四摩台結算，台股指數又上檔面臨半年線反壓，下檔月線支撐強勁，短線走勢仍為區間震盪整理格局，建議逢低佈局，不追高。

【中央社／台北27日電】

台北股市今天開高整理，收盤漲17.45點，為11014.66點，漲幅0.16%，成交金額新台幣1562.36億元。

加權指數開盤為11023.93點，盤中最高11069.72點，最低10972.25點；不含金融股指數9344.13點，漲11.74點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.5%、食品股跌0.05%、塑化股跌0.52%、紡織股漲0.95%、機電股漲0.26%、造紙股漲0.33%、營建股漲0.85%、金融股漲0.37%。

委買張數1105萬5752張，委賣張數738萬5890張，成交張數469萬4446張。

收盤時上漲482家，下跌360家，持平111家。

成交量前5名個股為富邦VIX、華邦電、金像電、旺宏、元大滬深300正2。

漲幅前5名個股為佳凌、本盟、信昌化、華邦電、美德醫療-DR。

跌幅前5名個股為康那香、亞諾法、國光、寶齡富錦、雃博。