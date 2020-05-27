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美股四大指數收漲 台股開高五度闖關萬一關卡

經濟日報 / 記者葉子菁／台北即時報導
台股27日開盤隨即攻上萬一關卡。 聯合報系資料照
台股27日開盤隨即攻上萬一關卡。 聯合報系資料照

美股四大指數昨夜全數收漲，激勵台股今（27）日開盤隨即攻上萬一關卡，指數以11,023.93點小漲26.72點開出，在台積電、鴻海的支撐下，指數一度上攻至11,069.72，惟上檔半年線壓力，使得漲幅略為收斂。

昨日美股開高走高，受惠全球解封重啟範圍逐漸擴大，且新冠肺炎疫苗持續取得進展，激勵先前弱勢股如金融、汽車、航空、旅遊等強勁上漲，帶動道瓊上揚超過2%，為四大指數中表現最強；不過，FAANG與微軟等科技股則表現弱勢，壓抑那斯達克指數僅小幅上漲0.17%。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲529點，或2.17%，收在24995點；標普500指數上漲36點，或1.23%，收在2991.77點；Nasdaq指數上漲15點，或0.17%，收在9340.22點；費半指數上漲 18.2點，或1.01%，收在1820.51點。

台股昨日籌碼面部分，三大法人合計買超169.44億元。其中外資買超141.71億元，投信買超12.63億元，自營商買超15.11億元。資券變化方面，融資減0.12億元，融資餘額為1158.37億元，融劵增0.35萬張，融券餘額為87.15萬張。外資台指期部位，多單加碼1471口，淨多單部位34198口。借券賣出金額為36.7億元。

投顧法人指出，歐美國家陸續開始解封，台灣也將於6月7日大規模解封，有助消費需求回溫，推升台股站上年線。不過，美中科技戰再起，香港國安法恐引發地緣風險，加上本週四摩台結算，台股指數又上檔面臨半年線反壓，下檔月線支撐強勁，短線走勢仍為區間震盪整理格局，建議逢低佈局，不追高。

台股

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