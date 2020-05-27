國安基金退場？ 財部：到疫情結束

國安基金被授權進場已超過兩個月，台股昨天一度跨過「萬一」關卡，終場上漲一二六點，收在一○九九七點，針對盤勢是否回穩、國安基金何時退場？財政部次長兼國安基金執行秘書阮清華表示，國安基金被授權到「疫情結束」，定義為「全世界疫情得到控制」；至於外界認為「國安基金沒投多少錢」，他說，重時機點、不重金額，現在看來「點火功能有發揮」。

新冠肺炎疫情蔓延歐美導致三月全球股災，台股也跟著直直落，國安基金三月十九日開會決議啟動護盤機制，並在四月十三日再開會決議「護盤到疫情結束」。

「疫情結束」到底是指什麼時候？阮清華給出答案，他表示，當時委員會的共識就是「全世界疫情得到控制」的時候，至於真正退場時間，還是要委員會來決定。

國安基金在四月中開會時，共花了七點五億元，外界認為「沒投多少錢」，阮清華說，國安基金是「謹慎但有效」，而不是「一直丟錢」，畢竟國安基金只有五千多億元，台股單日成交量就兩千多億元，「不可能一天到晚丟」，重要的是綜合各種資訊去判斷時機點、在最關鍵時投入。當初前兩周都很不穩定，現在看來「點火功能有發揮」，也是有效的。

阮清華指出，七月十五日是國安基金委員會例會，就會報告最新結果，也有可能決定是否要出場。

雖然目前台股表現穩定、歐美疫情有趨緩，但國際間還有很多變數，例如中南美、非洲、印度等地是否會接續爆發疫情等，以台灣標準來看風險仍高。