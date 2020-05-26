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國安基金錢丟不夠多？ 財部次長：點火有效

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
台股26日一度跨過「萬一」關卡 聯合報系資料照片
台股26日一度跨過「萬一」關卡 聯合報系資料照片

國安基金被授權進場已經超過兩個月，台股今（26）日一度跨過「萬一」關卡，是否已經回穩、可以退場？財政部次長兼國安基金執行秘書阮清華表示，國安基金被授權到「疫情結束」，定義為「全世界疫情得到控制」，至於外界認為「國安基金實際上沒投多少錢」，他說，是重時機點不重金額，現在看來「點火功能有發揮」。

新冠肺炎疫情蔓延歐美導致3月全球股災，台股也跟著直直落，國安基金於3月19日開會決議啟動護盤機制，並在4月13日再開會決議「護盤到疫情結束」。

國安基金在4月中開會時，共花了7.5億元，外界認為「沒投多少錢」，阮清華說，國安基金是「謹慎但有效」，而不是「一直丟錢」，畢竟國安基金只有5000多億元，台股單日成交量就2000多億元，「不可能一天到晚丟」，重要的是綜合各種資訊去判斷時機點、在最關鍵時投入。當初前兩週都很不穩定，現在看來「點火功能有發揮」，是有效的。

至於護盤到「疫情結束」到底是指什麼時候？阮清華給出答案，他表示，當時委員會的共識就是「全世界疫情得到控制」的時候，至於真正退場時間，還是要委員會來決定。

阮清華指出，7月15日是國安基金委員會例會，就會報告最新結果，也可能決定是否要出場。雖然目前台股表現穩定、歐美疫情有趨緩，但國際間還有很多變數，例如中南美、非洲、印度等地是否會接續爆發疫情等，以台灣標準來看風險仍高。

國安基金 疫情 台股

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